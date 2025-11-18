Resultados populares
Herramientas
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: InstaForex
Esta página describe el bróker de Forex InstaForex. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Tipo de interés de fondos
- Concursos de comercio
- VPS
- Programa de afiliación
Compañías
Instant Trading Ltd (BVI), Insta Global Ltd., Insta Service Ltd
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
AliPay
SOFORT
Litecoin
Bitcoin
Dash
Bitcoin Cash
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
NEO
AstroPay
EOS.IO
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CZK
AUD/DKK
AUD/HKD
AUD/HUF
AUD/JPY
AUD/MXN
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/CZK
CAD/DKK
CAD/HKD
CAD/HUF
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/PLN
CAD/SEK
CAD/SGD
CAD/ZAR
CHF/CZK
CHF/DKK
CHF/HKD
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/MXN
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
CHF/ZAR
CZK/JPY
DKK/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
HUF/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/CZK
NZD/DKK
NZD/HKD
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/MXN
NZD/NOK
NZD/PLN
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
NZD/ZAR
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
FSC (IVB), SIBA/L/14/1082
FSA (San Vicente y las Granadinas), IBC22945
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Azerí
Búlgaro
Checo
Alemán
Español
Indonesio
Italiano
Japonés
Georgiano
Lituano
Letón
Malayo
Neerlandés
Polaco
Portugués
Ruso
Eslovaco
Turco
Ucraniano
Urdu
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Indonesio
Malayo
Ruso
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Fóro
Oficina
Teams
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
5.000 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Insta.StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:5000
Apalancamiento
Forex
1:5000
Gold & silver
1:100
CFD
1:10
Binary options
Cryptocurrencies
1:3
Insta.EuricaAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:5000
Apalancamiento
Forex
1:5000
Gold & silver
1:100
CFD
1:10
Binary options
Cryptocurrencies
1:3
Cent.StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:5000
Apalancamiento
Forex
1:5000
Gold & silver
1:100
CFD
1:10
Binary options
Cryptocurrencies
1:3
Cent.EuricaAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:5000
Apalancamiento
Forex
1:5000
Gold & silver
1:100
CFD
1:10
Binary options
Cryptocurrencies
1:3