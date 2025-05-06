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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Capital Street FX
Esta página describe el bróker de Forex Capital Street FX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
AUTOCHARTIST
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- LAMM
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Capital Street Intermarkets Limited
Capital Street Bancclear Corporation
Países prohibidos
Afganistán
Bielorrusia
Birmania
Corea del Norte
Cuba
Etiopía
Hong Kong
Irak
Irán
Libia
Líbano
Mali
Nicaragua
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Rusia
Siria
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Ucrania
Venezuela
Yemen
Zimbabue
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Perfect Money
OKPAY
Transferencia bancaria local
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Ethereum Classic
Ripple
Tether (USDT)
Bitcoin SV
Dogecoin
Tron
Apple Pay
Google Pay
Ezeepay
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
Solana
Plataformas de demostración
ActTrader
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/HUF
CHF/JPY
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
PLN/JPY
SEK/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNY
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RMB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
FSC (Mauricio), C112010690
FSA (San Vicente y las Granadinas), 22064-IBC-2014
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Bengalí
Checo
Alemán
Griego
Español
Francés
Irlandés
Guyaratí
Hindi
Italiano
Hebreo
Coreano
Maratí
Neerlandés
Noruego
Polaco
Portugués
Ruso
Sueco
Tamil
Telugú
Turco
Urdu
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Búlgaro
Bengalí
Checo
Danés
Alemán
Griego
Español
Estonio
Finés
Francés
Irlandés
Escocés
Guyaratí
Hindi
Croata
Húngaro
Indonesio
Italiano
Hebreo
Japonés
Coreano
Lituano
Letón
Maratí
Neerlandés
Noruego
Punyabí
Polaco
Portugués
Rumano
Ruso
Eslovaco
Esloveno
Serbio
Sueco
Tamil
Telugú
Turco
Ucraniano
Urdu
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Fóro
Teams
Telegram
Zona horaria del servidor
EST
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
BasicAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:10000
Apalancamiento
Forex
1:10000
Gold & silver
1:2500
CFD
1:2500
Oil
1:2500
Stocks
1:2500
Futures
1:2500
Indexes
1:2500
Agriculture
1:2500
Soft commodities
1:2500
Metals
1:2500
Energies
1:2500
Bonds
1:2500
ETF
1:2500
Spread betting
1:2500
Cryptocurrencies
1:10
ProfessionalAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:10000
Apalancamiento
Forex
1:10000
Gold & silver
1:3500
CFD
1:3500
Oil
1:3500
Stocks
1:3500
Futures
1:3500
Indexes
1:3500
Agriculture
1:3500
Soft commodities
1:3500
Metals
1:3500
Energies
1:3500
Bonds
1:3500
ETF
1:3500
Spread betting
1:3500
Cryptocurrencies
1:10
ClassicAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:10000
Apalancamiento
Forex
1:10000
Gold & silver
1:3000
CFD
1:3000
Oil
1:3000
Stocks
1:3000
Futures
1:3000
Indexes
1:3000
Agriculture
1:3000
Soft commodities
1:3000
Metals
1:3000
Energies
1:3000
Bonds
1:3000
ETF
1:3000
Spread betting
1:3000
Cryptocurrencies
1:10
VIPAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:10000
Apalancamiento
Forex
1:10000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Agriculture
1:100
Soft commodities
1:100
Metals
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
ETF
1:100
Spread betting
1:100
Cryptocurrencies
1:10