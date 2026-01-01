Resultados populares
Herramientas
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Big Boss
Esta página describe el bróker de Forex Big Boss. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
Compañías
Prime Point LLC
Países prohibidos
Estados Unidos
Irán
Japón
Malasia
Métodos de pago
Tarjetas de crédito
Transferencia bancaria local
Bitcoin
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/JPY
BCH/USD
BTC/JPY
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EOS/JPY
EOS/USD
ETH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NEO/JPY
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/JPY
NZD/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XAG/USD
XAU/USD
XRP/JPY
XRP/USD
Regulación
FSA (San Vicente y las Granadinas), SV&G IBC No:23356 IBC 2016
Idiomas del sitio web
Inglés
Japonés
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Japonés
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1111
Apalancamiento
Forex
1:1111
Gold & silver
1:555
CFD
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Crypto ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,—
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:25
Apalancamiento
Forex
1:25
Cryptocurrencies
1:5