MT4 版关闭所有订单脚本

在外汇和交易中，挂单占据着非常重要的角色。事实上，有些策略完全基于挂单。在下文中，您将了解到有关挂单以及如何在 MetaTrader 中提交和删除多笔反向挂单的信息。您还可以下载一款免费的开源脚本，只需在 MT4 中点击几次即可删除所有挂单。

什么是挂单？

以下是两种主要的订单类型：

市价订单

挂单

市价订单是立即提交给经纪商并以当前市场价格执行的订单。

挂单是指提交给经纪商，但要求在特定价格才执行的订单。

挂单通常分为四个主要的子类型：

买入止损单

买入限价单

卖出止损单

卖出限价单

使用哪种类型的订单取决于交易方向、入场价格及当前价格。

以下图片展示了这四种挂单之间的区别。

买入止损单 - 在价格上方下单，并在价格上涨时触发

买入限价单 - 在价格下方下单，并在价格下跌时触发

卖出止损单 - 在价格下方下单，并在价格下跌时触发

卖出限价单 - 在价格上方下单，并在价格上涨时触发

MT4 中的挂单

MetaTrader 平台可以管理上述四种挂单类型，但它面临着一些限制。

如果您想创建一笔新的挂单，您可以通过创建一笔新订单并选择挂单来实现。

然后，您可以选择挂单类型、开盘价格以及可选的止损及止盈水平。

如要编辑或删除挂单，您可以使用交易选项卡来逐个管理挂单。

对于经常使用挂单的交易者而言，使用 MT4 最大的限制之一是，在 MetaTrader 中，您一次只能更新或删除一笔挂单。

为什么要开立反方向的买入/卖出挂单

有时，交易者需要同时开立反向挂单。这是为什么呢？

同时持有反向头寸可以用于对冲或限制风险，但它们不应该与反向挂单向混淆。

反向挂单就像触发器，用于等待订单条件的验证以执行订单。

有些策略是基于所持有的反向挂单并准备执行这项挂单。

当策略想要通过快速的价格波动获利时，它通常会这样做

当价格迅速变动时，交易可能无法及时捕捉到行情，而挂单始终准备被触发。如果在计算机处于无人看管的状态时出现价格行为，则设置挂单是一个合理的解决方案。

以下是多笔反向买入/卖出挂单的使用示例

利用反向挂单做新闻交易

新闻通常会导致市场中的波动性增强。但是，在重要的预定新闻发布之前，您往往会在等待报告结果或新闻发布详情时观察到波动率下降。

在这种情况下，新闻交易者更喜欢设立反向挂单，以便在新闻发布后立刻捕捉到价格变动。

利用反向挂单做突破交易

突破交易是另一项颇受欢迎的策略。当价格持续在区间内震荡一段时间后时，交易者开始期望出现突破。

有些交易者会押注于突破，并在区间边缘设置相反的买入止损及卖出止损订单。

用这种方式，他们可以在突破出现时立刻抓住机会。

利用反向挂单做回撤交易

与突破策略相似，回撤策略以相反的方式运行。

当价格持续在区间内震荡一段时间后时，有些交易者认为价格会进一步巩固。

这些交易者会在价格触及边界时押注价格的回撤，因此他们会在区间边缘设置反向的买入限价单及卖出限价单。

如何在 MT4 中开立反方向的买入/卖出挂单

如前文所述，MT4 无法通过图形界面同时管理多笔挂单。但有一项工具可以帮忙解决这个问题。

如果您希望同时提交反向的买入及卖出挂单，请使用以下工具：

用于 MetaTrader 4 的一触式交易专业版智能交易系统只需一次点击即可提交反向订单。

您可以决定开盘价格、距离及其他参数。

如何删除多笔挂单（脚本）

如要删除多笔反向买入/卖出挂单，MT4 无法用一次点击完成。

不过，您可以下载这款免费的简单脚本，以便您能够一键删除反向挂单。

可用参数

脚本支持一系列输入参数，可帮助您筛选要删除的挂单并执行删除过程。

MT4 版“删除所有挂单”脚本的安装

如要安装这款脚本，请按照以下说明操作：

下载脚本的存档文件。 打开 MetaTrader 4 的数据文件夹（通过文件→打开数据文件夹）。 打开 MQL4 文件夹。 将存档中的所有文件夹直接复制到 MQL4 文件夹。 重启 MetaTrader 4 或用右键点击平台上的导航子窗口并选择刷新，以刷新脚本列表。

您也可以查阅一份更详细的说明，以了解如何完成安装操作。

在执行此脚本时，请确保在常规选项卡中启用了允许实盘交易，并且还要在平台的菜单工具→选项→智能交易系统中进行设置。否则，它将无法删除单笔挂单。

结语

对于交易者而言，挂单是一款强大的工具；但在某些情况下，MT4 限制了它们的使用。如要采用更高级的用途，您可以使用专业版一触式交易，以便您能同时开立反向的买入及卖出挂单。

如果您想删除多笔挂单，您可以下载并使用此处提供的脚本。