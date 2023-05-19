内容

MetaTrader 4 平台无疑是目前市面上最好的交易平台之一。MetaTrader 包含许多图表功能、订单管理功能以及指标等。不过，它有一个尚待改进的方面：快速管理订单的能力。MT4 一键式交易专业版智能交易系统允许您只需几次点击即可创建、查看、更新及关闭订单。

什么是 MT4 一键式交易专业版智能交易系统？

“一键式交易专业版”是一款与指标相似的智能交易系统，但它包含自动订单功能。

一键式交易专业版为您提供一个简单的面板来管理 MetaTrader 4 中的订单。总体而言，它是一个允许您更快地与订单进行互动的界面。

作为一项出色的交易工具，一键式交易专业版可以为众多新手和经验丰富的交易者提供更轻松的交易环境。

什么要使用 MT4 版一键式交易专业版智能交易系统？

您可能觉得“我已经用 MetaTrader 做到了这一点！”。没错，但一键式交易专业版还提供更多的功能。

交易中的一种常见做法是，采用始终将止损位设置为一定数量的点值距离的策略。在使用自动交易及智能交易系统时，使用幻数来识别订单也是很常见的。

MetaTrader 4 不允许您在提交订单时将订单与图形界面中的幻数相关联。此外，它也不允许您提交用点值表示止损及止盈位的订单。

一键式交易专业版智能交易系统可以做到在 MetaTrader 4 中无法完成的事情。

一键式交易专业版面板可以更轻松地在 MetaTrader 中执行一些任务，尤其是订单管理。

通过一键式交易专业版，您可以：

提交包含止损、止盈价的市价订单。

提交包含止损、止盈价的挂单。

列出已提交订单的幻数。

设置已提交订单的注释。

提交包含以点值显示的止损及止盈位的市价订单。

提交包含以点值显示的止损及止盈位的挂单。

根据您的风险偏好设置查看推荐的头寸数量。

浏览所有未平仓订单。

更新未平仓订单的止损位及止盈位。

关闭订单。

提交订单时自动对图表截图。

如您所见，这项交易“插件”允许您执行一些在 MT4 中通常较为复杂的操作。

优点

更多功能 - 通过一触式交易，您可以在交易中包含更多数据，例如幻数。

- 通过一触式交易，您可以在交易中包含更多数据，例如幻数。 节省时间 - 一触式交易可以提高交易操作的速度。

- 一触式交易可以提高交易操作的速度。 更好的体验 - 一触式交易让交易体验变得更顺畅。

一触式交易让您可以更轻松地提交交易！您只需设置所有选项（包括注释和幻数），然后提交。

您还可以看到推荐的头寸数量，以符合您的风险管理规则。

你可以轻松、快速地提交挂单并设置与初始价格相距的距离。

你也可以同时提交反向挂单，以便您为突破做好准备！

一触式交易专业版最优秀的功能之一是，它能够使用线，而不是输入价格来设置交易。

您可以轻松地创建一些线，然后将它们拖动至开盘价、止损位及止盈位，点击提交，完毕！

这些线还会显示交易中的潜在机会。

功能

提交并显示幻数。

计算推荐的头寸数量。

同时提交反向挂单。

将交易潜力与交易风险可视化。

通过水平线设置交易。

在提交订单时自动截图。

直接从面板更新交易。

采用开源智能交易系统，以便您根据自己的交易目标做出调整。

直观的图形界面。

为了避免混淆，它的用户界面非常简洁。将鼠标悬停在按钮或区域上即可显示相应的功能。

市价订单与挂单使用同一个界面

您可以从图形界面选择提交市价订单或挂单，且无需切换到另一个窗口。

推荐的头寸数量

如果您设置了风险管理规则（例如风险资金为本金的 2%），MT4 一键式交易智能交易系统可以根据您使用的止损价为您显示推荐的头寸规模。风险管理至关重要！

用价格或点值的形式设置止损位和止盈位

提交订单前，您可以将止损位和止盈位设为价格水平或与开盘价相距的点值距离。如果交易者的策略使用固定的止损位和止盈位，这会让交易者的操作更轻松。

您可以为每一笔提交的订单关联一个幻数和注释。如果要区分由不同策略生成的订单，这一点非常重要。

自动截屏

如果在选项中启用这项功能，MT4 一键式交易智能交易系统会在您每次提交订单时自动截图。这项功能简化了您在交易日志中的任务。

未平仓订单与挂单列表

MetaTrader 4 已经显示了您的未平仓订单列表，但它不包含幻数字段。一键式交易智能交易系统会显示您的未平仓订单列表以及与它关联的幻数。当您运行智能交易系统并且想要识别由它们提交的订单时，这项功能非常有用。

可用参数

要求与支持

MetaTrader 4 - 这款智能交易系统仅用于 MetaTrader 4。

- 这款智能交易系统仅用于 MetaTrader 4。 免费 - 无需购买或许可证。

- 无需购买或许可证。 支持多种工具 - 您可以将这项工具用于多种货币及资产。

- 您可以将这项工具用于多种货币及资产。 支持多种设备 - 您可以在任意数量的设备上安装这款软件。

下载 您可以通过以下链接下载这款智能交易系统，并按照显示的说明进行安装。 下载 MQLTA MT4 一键式交易专业版 下载

它的安装及使用方法都很简单。运行智能交易系统后，您可以设置所有必要的输入参数。

添加智能交易系统时，请确保您在常用选项卡中或平台菜单工具→选项→智能交易系统中启用了实时交易。否则，它将无法开立订单。

安装 MT4 一键式交易专业版智能交易系统

如要安装这款智能交易系统，请按照以下说明操作：

下载智能交易系统存档文件。 打开 MetaTrader 4 的数据文件夹（通过文件→打开数据文件夹）。 打开 MQL4 文件夹。 将存档中的所有文件夹直接复制到 MQL4 文件夹。 重启 MetaTrader 4 或用右键点击平台上的导航子窗口并选择刷新，以刷新智能交易系统列表。

您也可以查阅一份更详细的说明，以了解如何完成安装操作。