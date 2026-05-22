热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
非重绘指标
大多数技术指标是非重绘的。这意味着如果它们为已完成的蜡烛图生成信号，该信号将保留在蜡烛图上。这样的信号可能是错误的，但在某种程度上也是可靠的，因为它们不会消失（与重绘指标不同）。
如果您打算在交易系统中将指标用于实时信号，那么您肯定需要一项非重绘指标。
Raghee Horner 指标 ver. 1.00, 2026-05-22显示 Raghee Horner 的 34EMA 波浪和 GRaB 蜡烛图，可快速一目了然地识别趋势。
累积成交量差异 (CVD) 指标 ver. 1.00, 2025-11-10一项基于成交量的震荡指标，可用于分析价格背离。
TradeBreakOut ver. 1.02, 2025-08-19检测局部支撑（低位）和阻力（高位）水平的破位。
最高/低报警 (价格预警) ver. 1.02, 2025-08-04最近的最大/最小指标具有三种报警方式，可以警告价格触发了设置的水平。
MA 最大偏移（MA MaxExcursion）指标 ver. 1.00, 2025-07-22它是一款带有预警功能的移动平均线偏移指标。
WRB Hidden Gap ver. 1.05, 2025-04-16一种能够帮助价格行为交易者找出宽范围柱体和宽范围阴阳烛实体和隐藏缺口的指标。它本身不提供交易信号，但是它能够帮助使用其它外部进场信号进行交易。
Easy Trend Visualizer (简单趋势指标) ver. 1.13, 2025-03-25观测趋势的起/止，以及时段范围。它基于标准趋势平均值指标，可带来非常准确的趋势信号。
MT4 及 MT5 版蜡烛图形态指标 ver. 1.03, 2024-09-23这项指标将检测蜡烛图形态并自动在您的图表上突出显示它们。
涡旋（Vortex）极致版指标 ver. 1.00, 2024-06-11一款经过改进的经典旋涡指标版本，可选择平滑、提醒和 MTF 显示。
Var Mov Avg ver. 1.02, 2022-10-07一种基于计算变动时段移动平均线的指标。它通过交叉来发出买卖信号以及当前趋势指示。该指标发出信号具有声音示警功能，你可以开启或关掉此功能。
CCI Arrows (CCI箭头) ver. 1.02, 2022-08-18顺势指标会通过在图表上以蓝线和红箭头给出信号。该指标虽然简单的描绘出商品通道指数与零线的交叉，但非常精确。
Total Power Indicator ver. 1.01, 2022-03-24一种适用于MetaTrader平台，通过测试一定时期内主要空头或多头所占比例的方式来分析当前市场多空能量的指标。
彩虹多重移动平均线 ver. 1.00, 2022-03-16根据您偏好的类型、价格和时段共采用 66 条移动平均线。
布林线挤压基础版（Bollinger Squeeze Basic） ver. 1.00, 2022-03-12综合采用动量、布林带和肯特纳（Keltner）通道来衡量当前趋势的强度和方向。
肯特纳通道 ver. 1.01, 2022-03-08一种显示经典的肯特纳通道的MetaTrader技术指标。该指标由一根移动平均线，和两跟基于日价格波动范围的移动平均环带线组成。
TD Sequential Ultimate ver. 1.03, 2021-04-05项免费开源的MT4/MT5指标，它采用TD序列的元素，包括：设置、倒计数、完美数以及TDST支持/阻力位。
我应该坚持使用非重绘指标吗？
相较于重绘指标，非重绘指标的优势很明显——即您获得的信号不会消失。然而，这并不意味着所有由非重绘指标生成的信号都是准确的。相反，指标不能“更新”过去的信号，这意味着将生成许多错误的信号。
使用非重绘指标另一个较大的优势是，通过回测分析历史信号可以较好地反映这些信号的可靠度。