非重绘指标

大多数技术指标是非重绘的。这意味着如果它们为已完成的蜡烛图生成信号，该信号将保留在蜡烛图上。这样的信号可能是错误的，但在某种程度上也是可靠的，因为它们不会消失（与重绘指标不同）。

如果您打算在交易系统中将指标用于实时信号，那么您肯定需要一项非重绘指标。