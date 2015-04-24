风险计算器（MetaTrader 指标） — --以可能被当前持仓头寸和激活的挂单引起的潜在的最大亏损计算风险。计算结果以资金和每个货币对百分比风险以及总资金风险显示在单独的图表窗口。您可以通过打开或关闭隔夜利息、点差和佣金计算调节Risk Calculator的工作。您还可以调整可视显示参数。此外，还可以计算最大潜在回报。另外，您可以选择分开计算未结头寸和挂单的风险/回报比。该指标适用于MT4和MT5。

不同于按照头寸大小计算器的模块执行的简单的风险计算流程，该指标甚至能够在涉及对冲交易、使用交叉止损和止盈的挂单，以及MT5的特殊限价停损单的复杂情况下计算恰当的风险值。该算法实现了蛮力搜索最大潜在损失并使用一些探索式技术加速计算过程。因此，交易者对于常用订单数量（最高约20）可以获得快速的计算结果，但是随着交易数量的增加计算速度不再令人满意。然而，风险计算器是一种在处理复杂的订单组合情况下在评估最糟糕情况下的风险方面非常有用的工具。

风险计算器还可以计算并显示当前交易品种的止损价。计算将考虑其他交易品种交易的保证金以及它们当前的盈利/亏损，但不会考虑其他交易品种价格的未来变化。

输入参数：

主要

CalculateSpreads (默认 = true) — 如果为正确，那么因点差导致的潜在损失将成为最大潜在亏损的一部分。

(默认 = true) — 如果为正确，那么因点差导致的潜在损失将成为最大潜在亏损的一部分。 CalculateSwaps (默认 = false) — 如果为正确，那么积累的隔夜利息将会成为最大潜在亏损的一部分。

(默认 = false) — 如果为正确，那么积累的隔夜利息将会成为最大潜在亏损的一部分。 CommissionPerLot (默认 = 0) — 您的经纪商以账户货币收取的每手的佣金。输入该笔交易佣金的单边值，不是双边值。

(默认 = 0) — 您的经纪商以账户货币收取的每手的佣金。输入该笔交易佣金的单边值，不是双边值。 UseEquityInsteadOfBalance (默认 = false) — 如果为正确，那么在计算时使用账户净值代替余额。

(默认 = false) — 如果为正确，那么在计算时使用账户净值代替余额。 SeparatePendingOpenCalculation (默认 = false) — 如果为true，将分开计算未结交易和挂单的风险及回报。

字体

cpFontColor (默认 = clrAzure ) — 货币对名称的字体颜色。

(默认 = ) — 货币对名称的字体颜色。 mnFontColor (默认 = clrPaleGoldenrod ) — 以货币形式表示的风险的字体颜色。

(默认 = ) — 以货币形式表示的风险的字体颜色。 pcFontColor (默认 = clrLimeGreen ) — 以百分比形式表示的风险的字体颜色。

(默认 = ) — 以百分比形式表示的风险的字体颜色。 hdFontColor (默认 = clrBlue ) — 标题的字体颜色。

(默认 = ) — 标题的字体颜色。 FontFace (默认 = "Courier") — 显示文本的字体。

(默认 = "Courier") — 显示文本的字体。 FontSize (默认 = 8) — 显示文本的字体大小。

间距

scaleY (默认 = 15) — 每行输出像素的数量。

(默认 = 15) — 每行输出像素的数量。 offsetX (默认 = 20) — 输出的水平偏离距。

(默认 = 20) — 输出的水平偏离距。 offsetY (默认 = 20) — 输出的垂直偏离距。

回报

CalculateReward (默认 = false) — 如果为true，将计算并显示最大潜在回报。

(默认 = false) — 如果为true，将计算并显示最大潜在回报。 ShowRiskRewardRatio (默认 = false) - 如果为 true，则会计算并显示风险回报比率。仅在 CalculateReward 被设为 true 时启用。

止损水平

CalculateStopOutLevel (默认 = false) - 如果为 true，风险计算器还会计算并显示当前交易品种的止损线。

(默认 = false) - 如果为 true，风险计算器还会计算并显示当前交易品种的止损线。 StopOutLineColor (默认 = clrDarkGray ) - 止损线的颜色。

(默认 = ) - 止损线的颜色。 StopOutLineWidth (默认 = 1) - 止损线的宽度。

(默认 = 1) - 止损线的宽度。 StopOutLineWidth (默认 = STYLE_DASH) - 止损线的样式。

截图

多个挂单和一个头寸的示例（有限的亏损风险）

未受保护的买入头寸的示例（几乎无限的亏损风险）

未受保护的卖出头寸的示例（无限的亏损风险）

回报计算示例

分开计算头寸及挂单的示例

风险回报比率的计算示例

已知问题

尽管被编码并在多种情况下进行过测试，但风险计算器仍旧有一些局限性、限制以及潜在的错误。以下是该指标列出的已知问题：