热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
风险计算器
风险计算器（MetaTrader 指标） — --以可能被当前持仓头寸和激活的挂单引起的潜在的最大亏损计算风险。计算结果以资金和每个货币对百分比风险以及总资金风险显示在单独的图表窗口。您可以通过打开或关闭隔夜利息、点差和佣金计算调节Risk Calculator的工作。您还可以调整可视显示参数。此外，还可以计算最大潜在回报。另外，您可以选择分开计算未结头寸和挂单的风险/回报比。该指标适用于MT4和MT5。
不同于按照头寸大小计算器的模块执行的简单的风险计算流程，该指标甚至能够在涉及对冲交易、使用交叉止损和止盈的挂单，以及MT5的特殊限价停损单的复杂情况下计算恰当的风险值。该算法实现了蛮力搜索最大潜在损失并使用一些探索式技术加速计算过程。因此，交易者对于常用订单数量（最高约20）可以获得快速的计算结果，但是随着交易数量的增加计算速度不再令人满意。然而，风险计算器是一种在处理复杂的订单组合情况下在评估最糟糕情况下的风险方面非常有用的工具。
风险计算器还可以计算并显示当前交易品种的止损价。计算将考虑其他交易品种交易的保证金以及它们当前的盈利/亏损，但不会考虑其他交易品种价格的未来变化。
输入参数：
主要
- CalculateSpreads (默认 = true) — 如果为正确，那么因点差导致的潜在损失将成为最大潜在亏损的一部分。
- CalculateSwaps (默认 = false) — 如果为正确，那么积累的隔夜利息将会成为最大潜在亏损的一部分。
- CommissionPerLot (默认 = 0) — 您的经纪商以账户货币收取的每手的佣金。输入该笔交易佣金的单边值，不是双边值。
- UseEquityInsteadOfBalance (默认 = false) — 如果为正确，那么在计算时使用账户净值代替余额。
- SeparatePendingOpenCalculation (默认 = false) — 如果为true，将分开计算未结交易和挂单的风险及回报。
字体
- cpFontColor (默认 = clrAzure) — 货币对名称的字体颜色。
- mnFontColor (默认 = clrPaleGoldenrod) — 以货币形式表示的风险的字体颜色。
- pcFontColor (默认 = clrLimeGreen) — 以百分比形式表示的风险的字体颜色。
- hdFontColor (默认 = clrBlue) — 标题的字体颜色。
- FontFace (默认 = "Courier") — 显示文本的字体。
- FontSize (默认 = 8) — 显示文本的字体大小。
间距
- scaleY (默认 = 15) — 每行输出像素的数量。
- offsetX (默认 = 20) — 输出的水平偏离距。
- offsetY (默认 = 20) — 输出的垂直偏离距。
回报
- CalculateReward (默认 = false) — 如果为true，将计算并显示最大潜在回报。
- ShowRiskRewardRatio (默认 = false) - 如果为 true，则会计算并显示风险回报比率。仅在 CalculateReward 被设为 true 时启用。
止损水平
- CalculateStopOutLevel (默认 = false) - 如果为 true，风险计算器还会计算并显示当前交易品种的止损线。
- StopOutLineColor (默认 = clrDarkGray) - 止损线的颜色。
- StopOutLineWidth (默认 = 1) - 止损线的宽度。
- StopOutLineWidth (默认 = STYLE_DASH) - 止损线的样式。
截图
多个挂单和一个头寸的示例（有限的亏损风险）
未受保护的买入头寸的示例（几乎无限的亏损风险）
未受保护的卖出头寸的示例（无限的亏损风险）
回报计算示例
分开计算头寸及挂单的示例
风险回报比率的计算示例
已知问题
尽管被编码并在多种情况下进行过测试，但风险计算器仍旧有一些局限性、限制以及潜在的错误。以下是该指标列出的已知问题：
- 当账户货币与放置订单并计算风险的货币对的报价货币不一致时，计算结果可能因不可预测的汇率波动而不准确。例如，如果您的账户货币是JPY，您交易EUR/USD，那么真实的风险同样取决于未来USD/JPY的汇率。Risk Calculator无法预测这个汇率。
- 如果交易者设置了太多的使用止损和止盈的挂单，那么这个指标在计算中可能会很慢，甚至停止计算。
- 如果您的经纪公司提供浮动点差，那么因为该指标假定每个时刻的点差恒定会导致计算在某种程度上并不准确。
- 该指标不考虑挂单执行时出现的滑点。
- 该指标忽视了执行订单保证金不够的情况。这意味着如果您放置的挂单要求占用比您账户能够提供的更多的可用保证金，那么Risk Calculator仍会考虑这笔订单执行的可能性。
- 该指标不考虑不同货币对之间的相互关系。每种交易工具的风险值单独计算。例如，如果您买入EUR/USD并卖出GBP/USD作为对冲，那么该指标会单独计算每笔头寸的风险。
- 该指标不考虑使用多种货币对的三角套汇和其它形式的套汇。例如，如果您做多EUR/USD，做多USD/JPY并做空EUR/JPY，那么Risk Calculator将以三笔单独的交易计算各自的风险。
下载 (ver. 1.16, 2026-10-29)Risk Calculator 适用 MetaTrader 4 Risk Calculator 适用 MetaTrader 5
讨论
您有关于此指标的任何建议或问题吗？您可以始终与其它交易者或MQL程序员在我们的外汇论坛讨论风险计算器。
更新日志
1.15 — 2025/3/18
- 增加了用于计算当前交易品种止损价的选项。
- 优化了计算结果的绘制，以避免闪烁并提升性能。
- 修复了计算过程中可能导致风险/回报比值出错的一些潜在问题。
- 修复了 MT5 中出现"负零"的问题。
1.14 — 2023/8/21
- 增加了用于计算风险回报比率的选项。
- 更改了标题的默认颜色，以便能在黑色背景上提高可见性。
- 修复了会导致在挂单中计算风险回报比率时纳入点差计算的错误。
- 从图表对象列表中移除了指标对象。
1.13 — 2022-07-09
- 对风险计算进行了小部分改进。
1.12 — 2020-11-19
- 点值计算更新。
1.11 — 2020-07-22
- 增加分别根据头寸和挂单来计算风险的功能。
- 略微提升了性能。
1.10 — 2020-06-24
- 进一步提升了MT4中的单元成本计算功能。
1.09 — 2020-05-30
- 修复了MT5版本中导致某些情况下，点值计算错误的问题。
1.08 — 2020/05/17
- 改进了风险/回报的点值计算功能。
- 添加了计时器的重新计算功能，用于当指标附加到无新数据（例如，周末的外汇货币对）图表而其他交易代码（例如，加密货币对）还在更新的情况。
1.07 — 2020/04/10
- 修复了MT4版本中代码阻止指标编译的错误。
1.06 — 2020/03/22
- 增加了可选的回报计算功能。
- 修复了指标MT4版本中一个主要的计算错误。
1.05 — 2019/10/05
- 修复了MT5 Build 2170（及更高版本）中的编译错误。
1.04 — 2019/07/01
- 修复了MT5版本中导致更新版MetaTrader 5 build无法编译的问题。
1.03 — 2017/07/22
- 增加对 MetaTrader 5 对冲模式的支持。
- 修复了两个或多个头寸出现相同止损位或获利了结位的问题。
1.02 — 2016/11/11
- 修复了指针转换时的编译问题。
1.01 — 2015/05/01
- 修复了一些小错误。
1.00 — 2015/04/24
- 发布首版风险计算器指标。