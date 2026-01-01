FSA SVG（圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局）

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圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局（FSA SVG）是一家负责办理外汇经纪商注册的热门监管机构。

您需要注意的是：外汇经纪商可以在 FSA SVG 注册，并在圣文森特和格林纳丁斯注册成立公司，但它们并不会获得 FSA SVG 颁发的牌照。这与许多同时还负责发放牌照的监管机构截然不同。稍后，下文将详细说明这一点。

如果您想核实某家外汇经纪商是否已在 FSA SVG 注册，您可以点击 FSA SVG 官网顶部菜单中的“实体名称搜索”。然后，在搜索框中输入企业名称，或浏览每周更新的条目。您可以一目了然地查看每个实体的状态。

本指南将介绍您需要了解的 FSA SVG 相关信息，包括其历史、职责、职权和要求等。

FSA SVG 是合法的监管机构吗？

是的，FSA SVG 是圣文森特和格林纳丁斯的官方金融监管机构。它根据 2011 年第 33 号《金融服务管理局法案》设立，成立日期为 2012 年 11 月 12 日。

在 2011 年第 33 号《金融服务管理局法案》颁布之前，圣文森特和格林纳丁斯的金融监管权分散在以下机构之间：

国际金融服务管理局（IFSA）

国家动员与社会发展部合作社司

财政部监督与监管司

如今，这些职责被整合到单一机构中，实现了更高效、更一致的法规制定与执行。

职责

FSA SVG 在其官网上的描述为：

FSA 设立的目的是监管国际（离岸）金融和非银行金融部门，后者包括信用合作社、保险、养老金、房屋互助协会、互助社和汇款机构。

此外，

FSA 的作用、职能和职权在《金融服务管理局法案》（FSA Act）中有明确规定，其监管目标载入 FSA 的核心指导原则中，且这些原则同样在法案中列出。概括而言，这些目标包括保护并公平对待消费者、增强市场诚信和金融稳定，以及促进公平竞争。FSA 的核心职责是执行《金融服务管理局法案》及其他所有相关法规的规定。其核心职能是监督金融实体的运营，以促使其遵守各自适用的管理法规和其他相关法律，包括本国的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）法。FSA 更进一步，不仅促进合规，还推广国际最佳实践。

谁应该注册？

以下列出了部分需要在 FSA SVG 注册的金融实体类型（非详尽清单）。

货币服务企业

互助社

信用合作社

房屋互助协会

保险公司

养老金

金融业务公司

有限责任公司（LLC）

国际银行

国际保险公司

共同基金

虚拟资产服务提供商

经纪商

注册代理人

信托

注册与牌照的区别澄清

请务必注意，注册与牌照是两个完全不同的概念。FSA SVG 对外汇经纪商仅提供注册登记，而不颁发牌照。

FSA SVG 的解释如下：

金融服务管理局既不监管也不许可从事外汇交易或经纪业务的商业公司（BC）和有限责任公司（LLC）。其监管范围仅限于确保商业公司履行《2009 年圣文森特和格林纳丁斯法律修订汇编》第 149 章《商业公司（修订与合并）法》项下的义务，并确保有限责任公司履行该法律汇编第 151 章《有限责任公司法》项下的义务。从事外汇交易/经纪业务的商业公司和有限责任公司必须从其客户所在的司法管辖区获得必要的授权或牌照。

这可能会令人困惑，因为在 FSA SVG 的数据库中，您可以查询到名称中明显带有“外汇”字样的实体。但其实这些只是公司的注册记录，而不是外汇经纪商牌照。

注册公司可在圣文森特和格林纳丁斯确立法律实体地位，但并未获得授权可从事特定的受监管活动。FSA 的职责仅限于确保这些商业公司遵守《商业公司法》关于基本公司义务的规定。

2023年，FSA SVG 发布了一份备忘录，标题为《关于对从事外汇业务活动的商业公司（BC）和有限责任公司（LLC）的要求》。FSA SVG 在备忘录中明确指出，经纪商必须在其招揽客户的司法管辖区接受监管。

文件指出：

1. 拟从事外汇业务的公司，在提交关于在 SVG 注册或设立公司的申请时，须提供由其拟开展业务活动所在司法管辖区/主管机构颁发的必要牌照/批准文件的核证副本。如未能提供此类证明，申请将被驳回。 2. 现有公司将获得四十五（45）天的过渡期（截至 2023 年 3 月 10 日），在此期间内，须向 FSA 提交由其业务活动开展地所在的司法管辖区/主管机构颁发的必要牌照的核证副本。提交上述文件无需缴纳任何备案费。

FSA SVG 还在 2023 年发布了一份常见问题解答（FAQ）。该 FAQ 涵盖了多种问题和场景。例如，如果经纪商所在的司法管辖区无需牌照即可从事其业务活动，则该实体可向 FSA SVG 提交由该司法管辖区监管机构出具的信函。

经纪商为何选择 FSA SVG

外汇经纪商倾向于将 FSA SVG 作为注册地，是因为该地的注册流程快捷简便、准入门槛较低，且不要求在当地设立办公室或常驻员工。它的报告要求也很简单。它提供灵活的注册选项，可实现全球业务覆盖，且通常具有税收优势。

当然，圣文森特和格林纳丁斯吸引外汇公司的另一项优势是其优惠的税收制度；如果公司收入来自境外，则企业税为 0%。

注册与合规要求

FSA SVG 按以下实体类型对外汇经纪商进行登记管理：BC - 商业公司。拟在此注册的经纪商，必须通过圣文森特和格林纳丁斯持牌的注册代理人来办理相关手续。以下是其他要求：

公司必须向注册代理人提交关于最终实益拥有人、股东和董事的所有客户尽职调查信息。股东和董事可各仅设一人。

经纪商需要阐明其拟从事业务的性质，且仅能从事已获牌照的活动。外汇经纪商必须提供在其业务所在司法管辖区获得牌照的证明。

公司“仅能发行记名股票，不允许发行无记名股票”，并且“在有要求的情况下，必须遵守经济实质要求”。如果获得了“外国人土地持有许可证”，则允许在 SVG 拥有土地。

公司必须从税务局取得税务识别号（TIN）。



当经纪商向 FSA SVG 申请注册为商业公司时，需支付 125 美元的注册费。此外，经纪商还必须支付 100 美元年费。如果还需提交任何其他类型的申请，每项需付费 50 美元。

要求页面上未列出资本要求，因此您需要就此联系监管机构。由于这仅涉及注册，而非牌照，该项资本要求很可能根本不存在。

经纪商在 FSA SVG 注册所需的所有表格均可从 FSA SVG 的网站下载。

完成申请流程后 24 小时内，即可在圣文森特和格林纳丁斯注册成立商业公司。

FSA SVG 拥有的职权

如果金融实体违反圣文森特和格林纳丁斯的法律，FSA SVG 可对其采取以下执法行动：

就经纪商的违规行为向公众发出警告，并提出建议。

对经纪商处以罚款或收取罚金。

若牌照由 FSA SVG 颁发，则可暂停或永久撤销该经纪商的牌照。

若经纪商并未受到 FSA SVG 监管，而只是声称受其监管，则由于无牌照可供撤销，将对其发布公开警告。

请注意，FSA SVG 仅为外汇经纪商办理注册，并不颁发牌照。但只要公司至少在当地完成了注册，管理局能采取的潜在执法行动范围将会扩大。

请注意，FSA SVG 并不强制进行客户资金隔离，这意味着它们不要求将客户资金与公司资金分开。它们也不通过补偿计划来弥补因欺诈或倒闭造成的投资者损失。

以下是 FSA SVG 以往针对外汇经纪商发布的一些警告示例。

警告通知——FX Portugal LLC

此警告通知告知公众，一家名为“FX Portugal LLC”的公司声称由 FSA SVG 监管，但实际上并未受 FSA SVG 监管。

FSA SVG 在该通知中提醒公众，它不对外汇经纪商发放牌照。

警告通知——International Exchange LLC

这是一则类似的警告通知，旨在说明 International Exchange LLC 既未在圣文森特和格林纳丁斯注册成立，也未受其监管。通知再次提醒，该监管机构不对外汇经纪商发放牌照，并建议交易者避开这家欺诈公司。

向 FSA SVG 报告

如果您认为某家外汇经纪商违反了 FSA SVG 的规定，您可以举报该经纪商。请注意，这并不会导致牌照被撤销，但至少可能会带来一次警告。如果该公司已在 FSA SVG 注册，则可能失去其注册身份。

如要举报经纪商，您可以点击 FSA SVG 网站顶部菜单中的提交投诉链接。它会跳转至一个联系表单。请提供您的基本信息并回答问题。您会被询问是否曾提交过投诉，以及您在该公司接触过的职员等问题。

答完问题后，您将有机会填写投诉详情。请尽量详细、清晰地提供信息，以便若 FSA SVG 决定展开调查，它将有足够依据推进调查。

如果您只是有疑问或意见，您也可以访问联系页面，上面列出了电子邮箱地址、电话号码和办公地点。其中也有一个网络表单供您填写。

结语

圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局（FSA SVG）是一家官方监管机构，拥有对外汇经纪商及其他金融实体进行有效监督的权力。如果某家经纪商受 FSA SVG 监管，可以确定的是，它必须遵守该监管机构的规则才能维持其注册身份。然而，相较于其他外汇市场监管机构，您可能会发现它针对外汇经纪商的监管框架要薄弱很多。