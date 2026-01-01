与传统图表相比，日本蜡烛图结构有一个巨大的优势。常规图表只是一条垂直线，而蜡烛图有一个矩形“实体”，因而使蜡烛图的形状显得更大。当收盘价高于开盘价时，实体为白色。当收盘价低于开盘价时，实体为黑色。一系列同颜色实体具有直接的视觉效果。

蜡烛图注重开盘价和收盘价，而不是普通图表所注重的最高价和最低价。蜡烛图包括一个被称为实体的矩形。最高价和最低价由绘制在实体顶部和底部的垂直线表示。这些线被称为影线，不过有时候它们也被称为烛芯（如蜡烛芯）和尾线等其他名称。

实体顶部为开盘价或收盘价，而且您可以立刻知道市场情绪是积极还是消极，因为如果实体为白色，则收盘价高于开盘价。黑色蜡烛代表收盘价低于开盘价。如果您见到一系列白色蜡烛，这意味着收盘价持续高于开盘价；与之相反，一系列黑色蜡烛意味着市场情绪持续消极。

正如蜡烛图表课程中所提到的，交易者还会看到绿色和红色烛台，以及其他颜色组合的烛台。一些作者称白色蜡烛为“空”，黑色蜡烛为“填充”。

如下列两个图表所示，除了开盘价与收盘价颠倒以外，黑色蜡烛与白色蜡烛在每个方面都非常相似：

黑色（看跌）蜡烛图 1 — 开盘价； 2 — 收盘价； 3 — 上影线； 4 — 实体； 5 — 下影线。

白色（看涨）蜡烛图 1 — 收盘价； 2 — 开盘价； 3 — 上影线； 4 — 实体； 5 — 下影线。

大小问题

实体越大，则买入或卖出压力也越大。烛台较短意味着各个方向的活动都不多。实体较小意味着交易者对市场方向缺乏信心。十字星蜡烛图的开盘价与收盘价相同或者几乎相同，代表着市场的不确定性。

影线长度同样有影响。上影线代表时段最高价，下影线代表时段最低价。烛台较短说明交易活动聚集在开盘价与收盘价之间。上影线缺失说明价格收盘于最高价，多头强势，而且或许下一个烛台偏向于看涨。同样，下影线缺失说明价格收盘于最低价，开盘价将走低，而且或许最低价也将创下新低。

上影线较长说明多头势力试图走高，但未能成功。货币收盘价正好低于最高价。同样，烛台下影线较长表示空头势力失败。货币价格创下新低，但未在此处收盘。正因如此，长影线在外汇中极为有用——可以显示多空势力中哪一方落败。

下图展示了多头和空头之间的一场“争斗”。首先，我们看到一根黑色蜡烛上同时出现长上影线和长下影线。这暗示多头和空头相争，这种空头获胜。一轮大幅抛售之后，下降趋势停止，一根带长下影线的蜡烛出现。这暗示着空头的卖出能力耗尽。该蜡烛仍为黑色（收盘价低于开盘价），但波动即将停止。如果你在此轮波动中是卖方，可能想在此处退出。注意，长下影线不一定意味着下降趋势结束。暂停（或向上回撤）后跌势可能恢复。长下影线无法预知未来动态，只是告诉我们这个连续系列结束。徘徊几个小时后，价格最终走高。带长上影线的蜡烛暗示多头力量有限。注意，这根蜡烛仍为白色，表面偏向看涨。事实上，下一根蜡烛也是白色。但是，自从带长上影线的蜡烛出现后，价格一直在艰难上涨。