平均动向指数（ADX）是 Welles Wilder 于 1978 年发明的另一个指标。如果您视觉上已经适应一条上行线总是意味着价格正在上涨，那么对您来说，ADX 将非常难用。实际上，ADX 衡量趋势强度，而不考虑趋势方向，因此当下行趋势走强时，ADX 线可能向上走。

ADX 通常被称为领先指标，原因是其动量在价格到达顶部或底部之前减弱，然后开始反转。这是 Wilder 的假设，而且总体而言是合理的，但请记住，所有动量指标在趋势情况下表现最佳，但在区间交易的情况下会给出错误信号。实际上，ADX 的一项主要应用就是区分趋势情况和区间交易情况。

ADX 几乎总是与另外两个指示方向的指标一起绘制：反方向变动指标（-DI）和正方向变动指标（+DI）。这样，您将兼顾趋势的强度和方向。

ADX 被绘制为一条线，附有从零至 100 以内的数值。25 是“弱趋势或无趋势”与趋势之间的分界线。趋势在 25 至 50 之间走强，并在 50 至 75 之间非常强势。若数值到达 75 至 100，这说明趋势非常强，您应该留意价格是否超买或超卖。

使用 ADX 并不难，但计算 ADX 却非常复杂。与 Wilder 的大部分指标一样，ADX 侧重近期范围内的相对最高价和最低价，而不是开盘价/收盘价关系。首先，您必须计算方向性移动，缩写为 DM。当价格趋势上行，DM 被计为正值：+DM。它被称为正向 DM 或 正 DM，也被称为上移。若方向下行，DM 被计为负值或 –DM。它被称为负向 DM 或 负 DM，也被称为下移。

当今日最高价减去昨日最高价为正值（上移），而且该值大于昨日最低价减去今日最低价的值（下移），同时大于零，则计为 +DM。

当下移 > 上移，而且下移 > 0，则计为 -DM。

实际 +DI 指标的计算方式为：

+ D I = 100 × E M A ( + D M ) A T R +DI=100\times\frac{EMA(+DM)}{ATR} +DI=100×ATREMA(+DM)​

而 -DI 部分的计算方法与之相似：

− D I = 100 × E M A ( − D M ) A T R -DI=100\times\frac{EMA(-DM)}{ATR} −DI=100×ATREMA(−DM)​

请注意，如果 +DM 为负数，该值将为 0，而且如果 –DM 指标为正数，该值将为 0。Wilder 对 DM 和 ATR 采用 14 天时段，但您也可以使用其他时段或将 EMA（指数移动平均值）修改至不同版本。

最后，我们得出：

A D X = 100 × E M A ( + D I − − D I + D I + − D I ) ADX=100\times EMA(\frac{+DI\ -\ -DI}{+DI\ +\ -DI}) ADX=100×EMA(+DI + −DI+DI − −DI​)

在个人电脑面世前，美国技术分析专家 Wilder 就提出了平均趋向指数 ADX（及其所有指标）。我们很幸运，因为如今每个程序均包含现成的 ADX 版本，以及下降动向 (-DI) 和上升动向 (+DI) 组件。可是，由于 ADX 有很多平滑处理，可能需要付费才能获得计算方法。只要消除内包日线，DM 组件将变得平滑，而 ADX 则通过除以均幅指标 (ATR) 变得平滑。这样做的好处是提供一个真正可靠的指标，但该指标可能会滞后，难以解读。我们从下图可以看出，在 ADX 线超过 25（值得交易的强劲趋势标准）之前，价格出现整整 11 个周期上涨。

ADX 切换至趋势模式，滞后 11 个周期

ADX 的实际使用