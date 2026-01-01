平均动向指数
平均动向指数（ADX）是 Welles Wilder 于 1978 年发明的另一个指标。如果您视觉上已经适应一条上行线总是意味着价格正在上涨，那么对您来说，ADX 将非常难用。实际上，ADX 衡量趋势强度，而不考虑趋势方向，因此当下行趋势走强时，ADX 线可能向上走。
ADX 通常被称为领先指标，原因是其动量在价格到达顶部或底部之前减弱，然后开始反转。这是 Wilder 的假设，而且总体而言是合理的，但请记住，所有动量指标在趋势情况下表现最佳，但在区间交易的情况下会给出错误信号。实际上，ADX 的一项主要应用就是区分趋势情况和区间交易情况。
ADX 几乎总是与另外两个指示方向的指标一起绘制：反方向变动指标（-DI）和正方向变动指标（+DI）。这样，您将兼顾趋势的强度和方向。
ADX 被绘制为一条线，附有从零至 100 以内的数值。25 是“弱趋势或无趋势”与趋势之间的分界线。趋势在 25 至 50 之间走强，并在 50 至 75 之间非常强势。若数值到达 75 至 100，这说明趋势非常强，您应该留意价格是否超买或超卖。
使用 ADX 并不难，但计算 ADX 却非常复杂。与 Wilder 的大部分指标一样，ADX 侧重近期范围内的相对最高价和最低价，而不是开盘价/收盘价关系。首先，您必须计算方向性移动，缩写为 DM。当价格趋势上行，DM 被计为正值：+DM。它被称为正向 DM 或 正 DM，也被称为上移。若方向下行，DM 被计为负值或 –DM。它被称为负向 DM 或 负 DM，也被称为下移。
当今日最高价减去昨日最高价为正值（上移），而且该值大于昨日最低价减去今日最低价的值（下移），同时大于零，则计为 +DM。
当下移 > 上移，而且下移 > 0，则计为 -DM。
实际 +DI 指标的计算方式为：
而 -DI 部分的计算方法与之相似：
请注意，如果 +DM 为负数，该值将为 0，而且如果 –DM 指标为正数，该值将为 0。Wilder 对 DM 和 ATR 采用 14 天时段，但您也可以使用其他时段或将 EMA（指数移动平均值）修改至不同版本。
最后，我们得出：
在个人电脑面世前，美国技术分析专家 Wilder 就提出了平均趋向指数 ADX（及其所有指标）。我们很幸运，因为如今每个程序均包含现成的 ADX 版本，以及下降动向 (-DI) 和上升动向 (+DI) 组件。可是，由于 ADX 有很多平滑处理，可能需要付费才能获得计算方法。只要消除内包日线，DM 组件将变得平滑，而 ADX 则通过除以均幅指标 (ATR) 变得平滑。这样做的好处是提供一个真正可靠的指标，但该指标可能会滞后，难以解读。我们从下图可以看出，在 ADX 线超过 25（值得交易的强劲趋势标准）之前，价格出现整整 11 个周期上涨。
ADX 的实际使用
现在我们加入 +DI，如以下图表所示（蓝色虚线）。左侧 +DI 线与红色 ADX 线的交叉部分表示上涨趋势正在形成。右侧交叉部分表示该趋势正在结束。对左侧交叉部分思考一会儿，会发现该趋势似乎太晚。但重新观察价格——会发现价格在区间震荡，而不是形成趋势。
下图的尺寸更大，也展示了相同的情况。我们能画出一条红色的上升支撑线，这可能会使我们忽视由金线标注的不利横向移动。在金线结束前，我们一直未看到对前一个最高价的突破。我们的眼睛可能会错过它，但 ADX 能正确识别它。如果您非常厌恶风险，ADX 将是您的最佳伙伴。
接下来，请看包含所有 ADX 组件的图表。–DI 以绿色标示。注意，随着顶部窗口中的价格开始上涨，-DI 跌至 +DI 以下，并在上升趋势发展过程中基本处于下方。与所有交叉系统一样，+DI 升至 –DI 上方即为买入信号。切勿被下降指标线所误导。下降指标线反映的是上升动向强度降低，而非价格本身。这时， –DI 上穿 +DI 即为卖出信号。但是鉴于所有线均下降，市场似乎走势不明。因此，以静制动，等候新动向出现再决定为宜。
遗憾的是，您会看到许多无关交叉，而且这些交叉容易让您极度混淆。因此，最好将 ADX 与其他确认指标相结合，包括 MACD 和形态识别。