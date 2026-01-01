虽然每种图表都各有其用途，但是对图表形式的选择完全取决于您自己。您可能不喜欢蜡烛图形式，但您应该熟悉它，因为到目前为止，它将是您见到的最受欢迎的图表类型。如果您的眼睛无法快速适应它，您可能处于劣势。

从某种程度上而言，您对图表的选择反映了您的眼睛能应对多少噪音。线形图没有噪音，但提供的信息不多。棒形图的信息很详细，但有时偏于过量——噪音较多。

折线图包含最少细节。但是，该工具通过屏蔽无关信息，给出即时方向和斜率（动量），或缺失趋势与动量。由于只连接收盘价，忽略新的高点和低点，折线图可能具误导性。在下方图表中，难以看出最高点的具体日期和价位。此外，看似该货币对在 8 月底之前连续下跌，一路创下更低的高点。

折线图未清楚显示最高点

条形图包含全部四个组件（开盘价、高点、低点和收盘价），该工具提供更多细节。交易者不仅可以看到实际最高点的所在位置，还能看出货币对行情暂停下滑，并在继续下跌之前创下更高的高点。与任何其他类型的图表相比，在条形图上画支撑线和阻力线容易得多。这是因为支撑和阻力由高点和低点引出。与之相较，折线图不显示高点和低点，而蜡烛图强调的是开盘价和收盘价，而非高点和低点。

条形图向交易者展示真正的最高点。

蜡烛图（又称 K 线图）是最引人注目的图表。在下方示例中，可以看到最高点位于呈现“射击之星”形态的烛台，该烛台前面是几个“十字星”烛台。这是一个强劲信号，预示着上行趋势已是强弩之末，很可能反转，事实正是如此。此外，创下更高的高点，似乎已突破后续看跌趋势的烛台是一根看跌吞没蜡烛，表明下降趋势仍然存在。

蜡烛图突显出相关形态

点数图是最难使用的一种图表。下图所示数据与其他三个图表中的数据相同，只是经过重新组织后仅显示上下波动。和条形图一样，交易者也能轻松画出支撑线和阻力线。在该图表中，可以看到一个在其他图表中不明显的动态。价格似乎在经历骤跌后已经开始小幅反弹，形成上升通道。

点数图上显示一个上升通道

最后，砖形图是经过完善的点数图变体。仅当价格朝相同方向发生定量变动，才会在图表上放置“砖块”。交易者设置该定量。与均幅指标或其他度量指标相比，砖形图在度量价格波动方面非常实用。如果价格波动幅度足以添加一块砖，而非两块，则可以推断动量可能仍然高企且正在上升，但上升幅度不够。在下方图表示例中，我们可以在相同时间框架的点数图上看到一个水平通道，而非上升通道。

砖形图上显示一个水平通道