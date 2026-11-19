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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: nomo
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس nomo. وهي ليست الموقع الرسمي لـ nomo، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
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- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
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شركات
Nomo Trade Ltd
الدول المحظورة
أستراليا
أفغانستان
البرازيل
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصومال
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
اليمن
جمهورية الكونغو الديمقراطية
روسيا البيضاء
كوبا
ليبيا
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Western Union
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
Binance Coin (BNB)
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVAX/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
DOT/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LINK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
PEPE/USD
POL/USD
SHIB/USD
SOL/USD
SUI/USD
TON/USD
TRX/USD
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
XRP/USD
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
الأسبانية
البرتغالية
الأوكرانية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
الأسبانية
البرتغالية
الأوكرانية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standard
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:50
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:100
المراجعات
64 عدد التعليقات اض حول nomo معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.