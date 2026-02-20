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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: iFOREX (Vestle)
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس iFOREX (Vestle). وهي ليست الموقع الرسمي لـ iFOREX (Vestle)، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
شركات
iCFD Limited
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
PayPal
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Apple Pay
Google Pay
منصات تجريبية
FXnet
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/ILS
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AUD/NZD
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CAD/JPY
CHF/CAD
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EUR/USD
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GBP/AUD
GBP/CAD
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GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
JPY/ILS
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
NZD/ZAR
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 143/11
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), SIBA/L/13/1060
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
المجرية
الإيطالية
الهولندية
البولندية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
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