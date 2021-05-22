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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: SimpleFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس SimpleFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ SimpleFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
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- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
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SimpleFX Ltd.
8TECH LTD
8TECH ZA (PTY)
8TECH SVG LTD
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XPD/USD
XTZ/USD
YFI/USD
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB23201604
FSCA (جنوب إفريقيا), 53073
الموقع متاح بـ
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الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الدردشة الحية
المنتدى
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
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