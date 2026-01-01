النتائج الشائعة
أدوات
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Sicher Mayor
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Sicher Mayor. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Sicher Mayor، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المدارة
شركات
Sicher Mayor FX
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
السودان
العراق
جمهورية كوريا
كوبا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
بتكوين
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/SEK
GBP/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/PLN
USD/SGD
USD/THB
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), 217827
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 2023-00181
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Futures
1:400
Indexes
1:400
Metals
1:400
ETF
1:400
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400