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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Plus500
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Plus500. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Plus500، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- برنامج الشراكة
- أمر وقف الخسارة المضمون
شركات
Plus500UK Ltd, Plus500 Ltd., Plus500SG Pte Ltd, Plus500CY Ltd, Plus500AU Pty Ltd
Plus500CA Ltd.
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
BPAY
iDEAL
SOFORT
giropay
Przelewy24
منصات تجريبية
Plus500 Windows Trader
Plus500 WebTrader
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SEK
DKK/NOK
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/NOK
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 509909
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 250/14
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 417727
ISA (إسرائيل), 5
FSCA (جنوب إفريقيا), 47546
السلطة النقدية فى سنغافورة, 2017-12-11
هيئة الخدمات المالية (استونيا), 16128206
DFSA (دبي), 6224
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 22-Aug-2024
CIRO (كندا), 8624N
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البلغارية
التشيكية
الدانماركية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الإستونية
الفنلندية
الفرنسية
الكرواتية
المجرية
الأيسلندية
الإيطالية
العبرية
اليابانية
الكورية
الليتوانية
اللاتفية
الملايو
المالطية
الهولندية
النرويجية
البولندية
البرتغالية
الرومانية
الروسية
السلوفاكية
السلوفينية
الصربية
السويدية
التركية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
ملاحظات خاصة
غير متوفرة في أوكرانيا .
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Professional
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:300
تَأثِير
Forex
1:300
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:20
Stocks
1:20
Options
1:5
Indexes
1:300
Metals
1:20
Energies
1:20
ETF
1:100
Spread betting
Cryptocurrencies
1:30
Retail
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:20
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:30
المراجعات
87 عدد التعليقات اض حول Plus500 معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.