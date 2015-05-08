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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: PhillipCapital
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس PhillipCapital. وهي ليست الموقع الرسمي لـ PhillipCapital، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Phillip Capital Inc.
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
الشيكات
منصات تجريبية
MetaTrader 4
Currenex Viking
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 169760
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , AFSL 246827
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
ملاحظات خاصة
Free Autochartist analysis software.
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Phillip Account (UK)
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,500
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Oil
1:50
Premium (UK)
الحد الأدنى لحجم الحساب$15,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Oil
1:50
Phillip Horizon (AU)
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Phillip Gateway (AU)
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Phillip Accelerator (AU)
الحد الأدنى لحجم الحساب$50,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Futures
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
ETF
1:100
السابق
- 2015-05-08أدرج لأول مرة على EarnForex.com
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