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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: PFD
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس PFD. وهي ليست الموقع الرسمي لـ PFD، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
شركات
Pacific Financial Derivatives Ltd.
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
SOFORT
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
Przelewy24
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 14 أيام)
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
NZD
دولار نيوزيلندى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأسواق المالية (نيوزلندا), FSP28944
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الروسية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الروسية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المنتدى
المكتب
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
PFD Trader (MT4)
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:300
تَأثِير
Forex
1:300
CFD
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
PFD Pro (MT4)
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
PFDProPlus (MT4)
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Cryptocurrencies
1:2
المراجعات
12 عدد التعليقات اض حول PFD معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.