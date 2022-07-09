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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: OpoFinance
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس OpoFinance. وهي ليست الموقع الرسمي لـ OpoFinance، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
شركات
Opo Group LLC
OPO GROUP LTD.
OPO FINANCE PTY LTD
الدول المحظورة
أستراليا
الولايات المتحدة
اليابان
تركيا
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
كندا
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Perfect Money
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
Litecoin
بتكوين
Dash
إيثريوم
مونيرو
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
NEO
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
TradingView
cTrader
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BAT/USD
BCH/AUD
BCH/CAD
BCH/CHF
BCH/EUR
BCH/GBP
BCH/JPY
BCH/NZD
BCH/RUB
BCH/USD
BCH/XAG
BNB/AUD
BNB/CAD
BNB/CHF
BNB/EUR
BNB/GBP
BNB/JPY
BNB/NZD
BNB/RUB
BNB/USD
BTC/AUD
BTC/CAD
BTC/CHF
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/JPY
BTC/NZD
BTC/RUB
BTC/USD
BTC/XAG
BTC/XAU
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/SGD
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/AUD
ETH/CAD
ETH/CHF
ETH/EUR
ETH/GBP
ETH/JPY
ETH/NZD
ETH/RUB
ETH/USD
ETH/XAG
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
IOT/USD
LTC/AUD
LTC/CAD
LTC/CHF
LTC/EUR
LTC/GBP
LTC/JPY
LTC/NZD
LTC/RUB
LTC/USD
LTC/XAG
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/SGD
NZD/USD
OMG/USD
SGD/JPY
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
XLM/USD
XMR/USD
XRP/AUD
XRP/CAD
XRP/CHF
XRP/JPY
XRP/NZD
XRP/RUB
XRP/USD
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD124
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 402043
FSCA (جنوب إفريقيا), 54594
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الفارسية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standard
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
ECN
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:10
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
ECN Pro
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
cTrader ECN
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
cTrader ECN Plus
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
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- 2022-07-09تم تغيير العلامة التجارية إلى OpoFinance.
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