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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Octa
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Octa. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Octa، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- الفائدة علي الأموال
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- التداول عبر الهاتف
شركات
Octa Markets Incorporated
Octa Markets Cyprus Ltd
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
Dogecoin
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
OctaTrader
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 372/18
FSCA (جنوب إفريقيا), 51913
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
البنغالية
الألمانية
الأسبانية
الهندية
الأندونيسية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
التركية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
البنغالية
الأسبانية
الهندية
الأندونيسية
الملايو
التايلاندية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Octa MT4
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
Indexes
1:50
Energies
1:100
Cryptocurrencies
1:100
Octa MT5
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:100
OctaTrader
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Indexes
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:200
السابق
- 2024-01-06تم تغيير العلامة التجارية إلى «أوكتا».
المراجعات
266 عدد التعليقات اض حول Octa معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.