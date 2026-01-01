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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: OQtima
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس OQtima. وهي ليست الموقع الرسمي لـ OQtima، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
شركات
الدول المسموح بها
أذربيجان
أرمينيا
أروبا
أستراليا
ألمانيا
أنتيغوا وبربودا
أنجويلا
أندونيسيا
أنغولا
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
أيسلندا
إسرائيل
إقليم المحيط الهندي البريطاني
إمارة أندورا
إمارة ليختنشتاين
إيطاليا
استونيا
الأرجنتين
الأقاليم الفرنسية الجنوبية
الأمارات العربية المتحدة
الاتحاد الأوروبي
الاكوادور
البحرين
البرازيل
البرتغال
البوسنة والهرسك
الجبل الأسود
الجزائر
الدنمارك
السلفادور
السويد
الصحراء الغربية
الغابون
الفلبين
الكاميرون
الكويت
المغرب
المكسيك
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة
النرويج
النمسا
النيجر
الهند
اليابان
ايرلندا
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
باكستان
بالاو
برمودا
بروناي دار السلام
بلغاريا
بليز
بنغلاديش
بنين
بوتان
بوتسوانا
بوروندي
بولندا
بوليفيا
بولينيزيا الفرنسية
بيتكيرن
بيرو
تايلاند
تايوان
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
توفالو
توكيلاو
تونس
تونغا
تيمور ليشتي
جبل طارق
جزر الأنتيل الهولندية
جزر البهاما
جزر القمر
جزر المالديف
جزر سليمان
جزر فارو
جزر فوكلاند (مالفيناس)
جزر فيرجن البريطانية
جزر كايمان
جزر كوك
جزر كوكوس (كيلينغ)
جزر مارشال
جزيرة الكريسماس
جزيرة بوفيت
جزيرة نورفولك
جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية التشيك
جمهورية الدومينيكان
جمهورية تنزانيا المتحدة
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية
جمهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جوادلوب
جورجيا
جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
جيبوتي
دومينيكا
رواندا
رومانيا
ريونيون
زامبيا
زيمبابوي
ساموا
سان بيير وميكلون
سان مارينو
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت هيلينا
ساو تومي وبرينسيبي
سريلانكا
سفالبارد وجان ماين
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
سوازيلاند
سورينام
سويسرا
شمال مقدونيا
شيلي
صربيا
عمان
غامبيا
غانا
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا
غويانا
غيانا الفرنسية
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا بيساو
فانواتو
فرنسا
فنزويلا
فنلندا
فيتنام
فيجي
قبرص
قطر
كازاخستان
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوستاريكا
كولومبيا
كيريباتي
كينيا
لاتفيا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
ليسوتو
مارتينيك
ماكاو
مالطا
مالي
ماليزيا
مايوت
مدغشقر
مصر
ملاوي
موريتانيا
موريشيوس
موناكو
مونتسرات
ناميبيا
ناورو
نيبال
نيجيريا
نيوزيلندا
نيوي
هندوراس
هنغاريا
هولندا
واليس وفوتونا
ولايات ميكرونيسيا المتحدة
يونان
الدول المحظورة
أثيوبيا
أفغانستان
ألبانيا
إريتريا
إسبانيا
الأراضي الفلسطينية المحتلة
الأردن
الجمهورية العربية السورية
الرأس الأخضر
السنغال
السودان
الصومال
الصين
العراق
الكونغو
الولايات المتحدة
اليمن
باربادوس
بلجيكا
بنما
بورتوريكو
بوركينا فاسو
تركمانستان
تركيا
جامايكا
جزر الولايات المتحدة الصغرى النائية
جزر تركس وكايكوس
جزر فيرجن الأمريكية
جزر ماريانا الشمالية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
ساحل العاج
ساموا الأمريكية
سيراليون
سيشيل
طاجيكستان
غوام
قيرغيزستان
كوبا
لبنان
ليبيا
ليبيريا
منغوليا
موزمبيق
ميانمار
نيكاراغوا
هايتي
هونغ كونغ
خيارات الدفع
Skrill
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
سولانا
منصات تجريبية
MetaTrader 4
cTrader
MetaTrader 5
عملات الحساب
CAD
دولار كندي
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
ZAR
راند جنوب أفريقيا
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/ZAR
DKK/SEK
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 406/21
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD109
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
اليابانية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني بعد التداول
5 lots
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
OQtima ECN+
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5
OQtima ONE
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5
المراجعات
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