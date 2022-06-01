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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: OANDA
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس OANDA. وهي ليست الموقع الرسمي لـ OANDA، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
- يقبل متداولي الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- الفائدة علي الأموال
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- الحسابات المدارة
- تعليم مجاني
- أمر وقف الخسارة المضمون
شركات
OANDA Corporation
OANDA Global Markets Ltd
OANDA Europe Markets (OEM)
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
منصات تجريبية
Oanda Platform
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
HKD
دولار هونج كونج
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/HKD
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/HKD
CHF/JPY
CHF/ZAR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/HKD
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/CHF
SGD/HKD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNY
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/INR
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SAR
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/TWD
USD/ZAR
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
)هيئة التجارة في السلع الآجلة) (الهيئة الوطنية للعقود الآجلة(, 0325821
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 54257
هيئة الخدمات المالية (اليابان), 1571
هيئة الرقابة على وسطاء الأوراق المالية(اليابان), 2137
هيئة الخدمات المالية (مالطا), 18.12.2020
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), SIBA/L/20/1130
CIRO (كندا), 15.10.2018
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 412981
السلطة النقدية فى سنغافورة, 200704926K
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
البرتغالية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
الأسبانية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
EST
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:50
تَأثِير
Forex
1:50
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Coreفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:50
تَأثِير
Forex
1:50
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2