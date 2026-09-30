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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Number One Capital Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Number One Capital Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Number One Capital Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- تعليم مجاني
شركات
Number One Capital Markets Ltd.
NCE SC Limited
الدول المحظورة
إسبانيا
إيطاليا
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
تركيا
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
خيارات الدفع
WebMoney
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Perfect Money
OKPAY
AliPay
FasaPay
Litecoin
بتكوين
Dash
إيثريوم
Bitcoin Cash
AdvCash
وي تشات
Ripple
Tether (USDT)
Tron
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
BTC
بيتكوين
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/TRY
EUR/USD
GAU/TRY
GAU/USD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/TRY
GBP/USD
LTC/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية بفانواتو, 15035
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD112
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
الكورية
التايلاندية
التركية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
التركية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
Teams
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
رقم
الحسومات على أوامر الوقف لكل 1 std. كثير
5
الحسومات على أوامر الحد لكل 1 std. كثير
5
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Cent
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:500
Metals
1:500
Energies
1:500
Cryptocurrencies
Standard
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:500
Metals
1:500
Cryptocurrencies
1:2
ECN
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
المراجعات
37 عدد التعليقات اض حول Number One Capital Markets معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.