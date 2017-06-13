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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: NPBFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس NPBFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ NPBFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- LAMM
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
NMarkets Limited
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
كندا
خيارات الدفع
WebMoney
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
QIWI
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
FasaPay
YooMoney
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
CNY
يوان صيني
EUR
اليورو
RUB
روبل روسي
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/RUB
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), 24454 IBC 2018
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الفرنسية
الهندية
الأندونيسية
الملايو
الفيتنامية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الفرنسية
الروسية
التركية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
VIP
الحد الأدنى لحجم الحساب$50,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Master
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Expert
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Islamic
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
يصل إلى 1:1
تَأثِير
Forex
$0.8—2
Gold & silver
$0.8—2
CFD
$0.8—2
Oil
$0.8—2
Stocks
$0.8—2
Futures
$0.8—2
Indexes
$0.8—2
Metals
$0.8—2
Cryptocurrencies
$0.8—2
السابق
- 2017-06-13تم تغيير العلامة التجارية إلى NPBFX.
المراجعات
12 عدد التعليقات اض حول NPBFX معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.