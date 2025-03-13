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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
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الملف التعريفي للوسيط: Moneta Markets

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Moneta Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Moneta Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

Moneta Markets (monetamarkets.com)
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
  • المكافآت
  • PAMM
  • الحسابات المنفصلة
  • VPS
  • حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
  • برنامج الشراكة
  • MAM
  • تعليم مجاني
يزور

شركات
Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, Moneta Markets Ltd, MMonexia LTD, Moneta Markets Pty Ltd, Moneta Markets Ltd
تأسست في: 2020
على الأنترنت منذ: 2020
تصنيف الوسيط
Moneta Markets
لم يتم تقييمه
1 مراجعة مؤهلة
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بطاقات الائتمان/الخصم
UnionPay
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FasaPay
بتكوين
Dash
إيثريوم
bitwallet
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
Moneta
MetaTrader 5
عملات الحساب
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جنيه إسترليني
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NZD
دولار نيوزيلندى
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روبل روسي
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أزواج العملات
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CAD/CHF
CAD/JPY
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EUR/GBP
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GBP/AUD
GBP/CAD
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GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة النقد في جزر كايمان, 1383491
FSCA (جنوب إفريقيا), 47490
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD144
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الأندونيسية
الكورية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
التركية
الأوزبكية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الفرنسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$500
لقطة شاشة موقع الويب

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