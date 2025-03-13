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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Moneta Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Moneta Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Moneta Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
شركات
Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, Moneta Markets Ltd, MMonexia LTD, Moneta Markets Pty Ltd, Moneta Markets Ltd
الدول المحظورة
أفغانستان
ألبانيا
إريتريا
إسبانيا
إيطاليا
البوسنة والهرسك
الجبل الأسود
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصومال
العراق
المملكة المتحدة
النمسا
الولايات المتحدة
اليابان
اليمن
برمودا
بلغاريا
بورتوريكو
بوروندي
جزر فيرجن الأمريكية
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
رومانيا
زيمبابوي
ساموا الأمريكية
سلوفينيا
سيراليون
شمال مقدونيا
صربيا
غوام
غينيا
غينيا بيساو
فرنسا
فنزويلا
قبرص
كرواتيا
كندا
ليبيا
ليبيريا
مالي
ميانمار
هونغ كونغ
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
UnionPay
Boleto Bancário
FasaPay
بتكوين
Dash
إيثريوم
bitwallet
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
Moneta
MetaTrader 5
عملات الحساب
BRL
ريال برازيلي
CAD
دولار كندي
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
NZD
دولار نيوزيلندى
RUB
روبل روسي
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة النقد في جزر كايمان, 1383491
FSCA (جنوب إفريقيا), 47490
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD144
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الأندونيسية
الكورية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
التركية
الأوزبكية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الفرنسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$500
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Directفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
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Soft commodities
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Cryptocurrencies
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