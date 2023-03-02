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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Milton Prime
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Milton Prime. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Milton Prime، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- الفائدة علي الأموال
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- التداول عبر الهاتف
شركات
Milton Global Ltd
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
بتكوين
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
UKO/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
USO/USD
XAG/USD
XAU/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD040
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
اليابانية
الروسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT-2
VPS للمتداولين
قريبا
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Smart
الحد الأدنى لحجم الحساب$300
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
Elite
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
السابق
- 2023-03-02في أعقاب الإخطار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بتاريخ 2 مارس 2023، تم سحب ترخيص شركة «هوليواي للاستثمار المحدودة» بالكامل، ولم يعد بإمكان الشركة تقديم أي خدمات استثمارية أو خدمات تكميلية.
المراجعات
1 مراجعة اض حول Milton Prime معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.