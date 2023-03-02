في أعقاب الإخطار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بتاريخ 2 مارس 2023، تم سحب ترخيص شركة «هوليواي للاستثمار المحدودة» بالكامل، ولم يعد بإمكان الشركة تقديم أي خدمات استثمارية أو خدمات تكميلية.