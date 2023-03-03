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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Lirunex
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Lirunex. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Lirunex، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
LIRUNEX LIMITED
الدول المحظورة
أستراليا
أفغانستان
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصومال
الكونغو
اليمن
جمهورية جنوب السودان
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
فنزويلا
كندا
كوبا
ليبيا
مالي
خيارات الدفع
PayPal
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
AliPay
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
Ripple
bitwallet
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CNY
يوان صيني
EUR
اليورو
IDR
روبية اندونيسية
JPY
الين الياباني
SGD
دولار سنغافورى
THB
بات تايلندي
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 338/17
Labuan FSA, MB/20/0050
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الأندونيسية
اليابانية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأندونيسية
اليابانية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
Teams
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
قريبا
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
LX-STANDARDفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Soft commodities
1:100
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
LX-PROفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:5
LX-PRIMEفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:5