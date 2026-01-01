النتائج الشائعة
أدوات
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: LMAX Global
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس LMAX Global. وهي ليست الموقع الرسمي لـ LMAX Global، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- الحسابات المنفصلة
- الحسابات المدارة
- MAM
شركات
LMAX Limited
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
بتكوين
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/AUD
XAU/AUD
XAU/EUR
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB19025016
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Professionalفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Stocks
1:30
Indexes
1:10
Cryptocurrencies
1:2