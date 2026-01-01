النتائج الشائعة
أدوات
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Key To Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Key To Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Key To Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Key To Markets NZ Limited, KEY TO MARKETS INTERNATIONAL Limited
Kleis EU Ltd
K2M LTD
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
AliPay
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DKK/NOK
DKK/SEK
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPR/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الرقابة على مزودي الخدمات المالية (نيوزيلندا), FSP296226
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 527809
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB19024503
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 436/22
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الهندية
البرتغالية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الإيطالية
البرتغالية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني بعد التداول
5 lots
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Cryptocurrencies
1:5
Proفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:100
Cryptocurrencies
1:5