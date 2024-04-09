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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: JustMarkets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس JustMarkets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ JustMarkets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- الفائدة علي الأموال
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
شركات
Just Global Markets Ltd.
Just Global Markets (MU) Limited
Just Global Markets (VG) Limited
الدول المحظورة
أستراليا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
اليابان
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
كندا
ميانمار
خيارات الدفع
Skrill
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
Boleto Bancário
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
FasaPay
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
Ripple
USD Coin (USDC)
Gemini dollar (GUSD)
Binance Coin (BNB)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Mobile Trading Platform
عملات الحساب
CNY
يوان صيني
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
IDR
روبية اندونيسية
JPY
الين الياباني
KRW
ون كوريا الجنوبية
MYR
رينغيت ماليزى
THB
بات تايلندي
USD
دولار أمريكي
VND
دونغ
ZAR
راند جنوب أفريقيا
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BCH/BTC
BCH/USD
BTC/CNH
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/JPY
BTC/RUB
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/DKK
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/SEK
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
DASH/USD
DKK/NOK
DKK/SEK
DSH/BTC
DSH/CNH
EMC/BTC
EMC/USD
EOS/BTC
ETC/BTC
ETH/BTC
ETH/CNH
ETH/EUR
ETH/JPY
ETH/LTC
ETH/RUB
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
IOT/BTC
LTC/BTC
LTC/CNH
LTC/EUR
LTC/JPY
LTC/RUB
LTC/USD
NEO/BTC
NMC/BTC
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OMN/BTC
PPC/BTC
PPC/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XMR/BTC
XRP/BTC
XRP/EUR
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD088
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 401/21
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB22200881
FSCA (جنوب إفريقيا), 51114
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), SIBA/L/24/1177
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البنغالية
الأسبانية
الفارسية
الفرنسية
الهندية
الأندونيسية
الكورية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
التركية
الأردية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الأندونيسية
الملايو
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
EET
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Raw Spreadفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Metals
1:100
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:400
Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Metals
1:100
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Metals
1:100
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:400
Proفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Metals
1:100
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:400