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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Just2Trade
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Just2Trade. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Just2Trade، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- التداول عبر الهاتف
شركات
Lime Trading (CY) Ltd
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
CashU
paysafecard
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 281/15
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
اليونانيية
الأسبانية
الأندونيسية
الإيطالية
الملايو
البولندية
البرتغالية
الأوكرانية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
اليونانيية
الأسبانية
الملايو
البولندية
البرتغالية
الروسية
الأوكرانية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:100
Bonds
1:2
Cryptocurrencies
1:2
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:100
Cryptocurrencies
1:2