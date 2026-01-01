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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Juno Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Juno Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Juno Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- الحسابات المدارة
- MAM
شركات
Juno Markets Limited
Juno Markets Pty Ltd
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
السودان
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
سنغافورة
كوبا
هونغ كونغ
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
AliPay
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/JPY
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 540205
لجنة الخدمات المالية بفانواتو, 40099
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الأندونيسية
الكازاخستانية
الكورية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التركية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
EST
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
STPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:10
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:10