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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Jetvix
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Jetvix. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Jetvix، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
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الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأندونيسية
البرتغالية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
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