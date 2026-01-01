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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: JAFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس JAFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ JAFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
شركات
JAFX (PTY) LTD
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
كندا
خيارات الدفع
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
Tron
USD Coin (USDC)
سولانا
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/BTC
BCH/USD
BIT/USD
BSV/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DAS/HBT
DAS/HUS
EDO/BIT
EDO/USD
EOS/BIT
EOS/USD
ETC/USD
ETH/BTC
ETH/USD
ETP/BIT
ETP/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/TRY
GBP/USD
HKD/JPY
IOS/TBI
IOT/ABI
IOT/AUS
LTC/BTC
LTC/USD
NEO/BTC
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/BIT
OMG/USD
QTU/MBI
SAN/BIT
SAN/USD
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/TUS
USD/ZAR
XMR/BTC
XMR/USD
XRP/BIT
XRP/USD
ZEC/BTC
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
FSCA (جنوب إفريقيا), 52058
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
نموذج الويب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:100