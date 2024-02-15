النتائج الشائعة
أدوات
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Investizo
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Investizo. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Investizo، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- التداول عبر الهاتف
شركات
Investizo LTD.
الدول المحظورة
أستراليا
إسرائيل
الولايات المتحدة
اليابان
خيارات الدفع
بطاقات الائتمان/الخصم
Perfect Money
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
AdvCash
Tether (USDT)
Tron
USD Coin (USDC)
M-Pesa
Binance Coin (BNB)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الملايو
الروسية
التايلاندية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الملايو
الروسية
التايلاندية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$100
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:50
CFD
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:10