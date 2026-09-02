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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: IQ Option
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس IQ Option. وهي ليست الموقع الرسمي لـ IQ Option، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
شركات
IQ Option LLC
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
WebMoney
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
Perfect Money
giropay
AdvCash
TrustPay
Przelewy24
Trustly
Entercash
وي تشات
منصات تجريبية
IQ Option
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NZD/HKD
NZD/JPY
NZD/MXN
NZD/NOK
NZD/PLN
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/TRY
NZD/USD
NZD/ZAR
PLN/SEK
SEK/DKK
SEK/JPY
SGD/CHF
SGD/HKD
SGD/JPY
TRX/USD
TRY/DKK
TRY/JPY
TRY/ZAR
USD/BRL
USD/CAD
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USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
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USD/INR
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SAR
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
ZEC/USD
الموقع متاح بـ
البنغالية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
البرتغالية
الروسية
السويدية
التركية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
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الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:50
Stocks
1:20
Options
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:100