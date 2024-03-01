النتائج الشائعة
أدوات
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: IFC Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس IFC Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ IFC Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
IFC Markets Corp.
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
اليابان
جزر فيرجن البريطانية
روسيا الاتحادية
خيارات الدفع
WebMoney
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
CashU
Perfect Money
بتكوين
AdvCash
bitwallet
M-Pesa
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
NetTradeX
عملات الحساب
BTC
بيتكوين
EUR
اليورو
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), SIBA/L/14/1073
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 147/11
Labuan FSA, MB / 20/004
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الألمانية
الأسبانية
الفارسية
الفرنسية
الهندية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التركية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الألمانية
الأسبانية
الفارسية
الفرنسية
الهندية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التركية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المنتدى
المكتب
Teams
واتساب
تيليجرام
التوقيت الزمني لخادم التداول
CET
VPS للمتداولين
قريبا
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
MICRO (MT4)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STANDARD (MT4)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:200
Agriculture
1:200
Soft commodities
1:200
Metals
1:200
Energies
1:200
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
BEGINNER (NetTradeX)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STANDARD (NetTradeX)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:200
Agriculture
1:200
Soft commodities
1:200
Metals
1:200
Energies
1:200
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STANDARD (MT5)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:200
Agriculture
1:200
Soft commodities
1:200
Metals
1:200
Energies
1:200
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
MICRO (MT5)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2