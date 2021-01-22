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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: IC (ex-IC Markets)
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس IC (ex-IC Markets). وهي ليست الموقع الرسمي لـ IC (ex-IC Markets)، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
AUTOCHARTIST
- PAMM
- الفائدة علي الأموال
- الحسابات المنفصلة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
شركات
International Capital Markets Pty Ltd
IC Markets Global
الدول المحظورة
إسرائيل
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
كندا
نيوزيلندا
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
BPAY
FasaPay
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
POLi
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
webIRESS
ProDeal
TradingView
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
HKD
دولار هونج كونج
JPY
الين الياباني
NZD
دولار نيوزيلندى
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DASH/USD
EMC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
PPC/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , ACN 123 289 109
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 362/18
هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما, SIA-F214
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD018
هيئة السوق المالية (كينيا), 199
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الأندونيسية
اليابانية
الكورية
الملايو
البرتغالية
الروسية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
اليابانية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+1
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:500
Stocks
1:50
Futures
1:200
Indexes
1:200
Bonds
1:500
Cryptocurrencies
1:20
Raw Spreadفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:500
Stocks
1:50
Futures
1:200
Indexes
1:200
Bonds
1:500
Cryptocurrencies
1:20
cTraderفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500