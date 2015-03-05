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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: ICM Brokers
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس ICM Brokers. وهي ليست الموقع الرسمي لـ ICM Brokers، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- التداول عبر الهاتف
شركات
International Capital Market Brokers
الدول المحظورة
ألمانيا
إسبانيا
إيطاليا
استونيا
البرتغال
الدنمارك
السويد
المملكة المتحدة
النمسا
الولايات المتحدة
ايرلندا
بلجيكا
بلغاريا
بولندا
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية التشيك
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
فرنسا
فنلندا
قبرص
كرواتيا
لاتفيا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
مالطا
هنغاريا
هولندا
يونان
خيارات الدفع
PayPal
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
منصات تجريبية
MetaTrader 5 (محدود بـ 20 أيام)
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XLM/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB24203068
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$300
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Primeفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Cryptoفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Cryptocurrencies
1:5
تَأثِير
Cryptocurrencies
1:5