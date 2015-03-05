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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
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الملف التعريفي للوسيط: ICM Brokers

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس ICM Brokers. وهي ليست الموقع الرسمي لـ ICM Brokers، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

ICM Brokers
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
  • مسابقات التداول
  • الحسابات المنفصلة
  • التداول عبر الهاتف
يزور

شركات
International Capital Market Brokers
تأسست في: 2007
على الأنترنت منذ: 2007
تصنيف الوسيط
ICM Brokers
لم يتم تقييمه
الدول المحظورة
ألمانيا
ألمانيا
إسبانيا
إسبانيا
إيطاليا
إيطاليا
استونيا
استونيا
البرتغال
البرتغال
الدنمارك
الدنمارك
السويد
السويد
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
النمسا
النمسا
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
ايرلندا
ايرلندا
بلجيكا
بلجيكا
بلغاريا
بلغاريا
بولندا
بولندا
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية التشيك
جمهورية التشيك
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
رومانيا
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
سلوفينيا
فرنسا
فرنسا
فنلندا
فنلندا
قبرص
قبرص
كرواتيا
كرواتيا
لاتفيا
لاتفيا
لوكسمبورغ
لوكسمبورغ
ليتوانيا
ليتوانيا
مالطا
مالطا
هنغاريا
هنغاريا
هولندا
هولندا
يونان
يونان
خيارات الدفع
PayPal
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
منصات تجريبية
MetaTrader 5 (محدود بـ 20 أيام)
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XLM/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB24203068
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب

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