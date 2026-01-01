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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Headway
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Headway. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Headway، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
JAROCEL PTY LTD
الدول المحظورة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
ميانمار
خيارات الدفع
بطاقات الائتمان/الخصم
Perfect Money
Boleto Bancário
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
FasaPay
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
Tether (USDT)
AstroPay
USD Coin (USDC)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Web Trading
عملات الحساب
BRL
ريال برازيلي
EUR
اليورو
IDR
روبية اندونيسية
JPY
الين الياباني
MYR
رينغيت ماليزى
NGN
نايرا نيجيرى
THB
بات تايلندي
USD
دولار أمريكي
ZAR
راند جنوب أفريقيا
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DKK/JPY
DKK/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/DKK
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/ZAR
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
FSCA (جنوب إفريقيا), 52108
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الفرنسية
الأندونيسية
اليابانية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
اليابانية
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الدردشة الحية
واتساب
تيليجرام
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
الحسومات على أوامر الوقف لكل 1 std. كثير
42%
الحسومات لكل 1 لوت قياسي
42%
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Indexes
1:20
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:2000
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:2000
Proفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:2000