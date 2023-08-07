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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Hantec Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Hantec Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Hantec Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
شركات
Hantec Markets Limited (UK)
Hantec Markets Limited (Mauritius)
Hantec Markets Limited (Jordan)
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 30 أيام)
MetaTrader 5 (محدود بـ 30 أيام)
عملات الحساب
AED
درهم إماراتي
AUD
دولار استرالي
CAD
دولار كندي
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 502635
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), C114013940
هيئة الاوراق المالية, 51905
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
البرتغالية
التايلاندية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
الهولندية
البرتغالية
الرومانية
الروسية
الصربية
التركية
الأوكرانية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
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