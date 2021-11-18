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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: GANN Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس GANN Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ GANN Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
GANN Markets Corp. LLC
الدول المحظورة
الأمارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة
تركيا
خيارات الدفع
WebMoney
PayPal
Skrill
بطاقات الائتمان/الخصم
UnionPay
CashU
Perfect Money
AliPay
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
بتكوين
paysafecard
AdvCash
وي تشات
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
TRY
ليرة تركية جديدة
أزواج العملات
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
DOT/USD
DSH/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XMR/USD
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
قريبا
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
Bonds
1:400
ETF
1:400
Binary options
1:400
Cryptocurrencies
1:400
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
Stocks
1:200
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:200