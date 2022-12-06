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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Exness
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Exness. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Exness، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- مسابقات التداول
- LAMM
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
شركات
Nymstar Limited, Exness B.V., Venico Capital Limited, Vlerizo (Pty) Ltd
الدول المحظورة
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
المملكة المتحدة
الهند
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
بتكوين
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AED
درهم إماراتي
ARS
بيزو أرجنتينى
AUD
دولار استرالي
BRL
ريال برازيلي
CAD
دولار كندي
CHF
فرنك سويسري
CNY
يوان صيني
COP
بيزو كولومبي
CZK
كورونا تشيكي
DKK
كرونة دنماركية
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
GEL
لاري جورجي
HKD
دولار هونج كونج
HUF
فورنت هنغاري
IDR
روبية اندونيسية
ILS
الشيكل الإسرائيلي الجديد
JOD
دينار أردني
JPY
الين الياباني
KRW
ون كوريا الجنوبية
KWD
دينار كويتى
KZT
تنج كازاخستاني
MXN
بيزو مكسيكي
NOK
كرونة نرويجية
NZD
دولار نيوزيلندى
PHP
بيزو فلبينى
PLN
بولندي زلوتي
RON
ليو روماني جديد
RUB
روبل روسي
SEK
كرونة سويدية
SGD
دولار سنغافورى
THB
بات تايلندي
TRY
ليرة تركية جديدة
UAH
هريفنيا أوكرانية
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دولار أمريكي
XAG
فضة
XAU
الذهب
XPD
بالاديوم
XPT
بلاتين
ZAR
راند جنوب أفريقيا
أزواج العملات
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AUD/GBP
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AUD/JPY
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AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/TRY
AUD/USD
AUD/ZAR
BAT/USD
BTC/AUD
BTC/CNH
BTC/JPY
BTC/KRW
BTC/THB
BTC/USD
BTC/XAG
BTC/ZAR
CAD/CHF
CAD/CZK
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/PLN
CAD/TRY
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/MXN
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
CHF/TRY
CZK/PLN
DKK/CZK
DKK/HUF
DKK/JPY
DKK/PLN
DKK/SGD
DKK/ZAR
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
HUF/JPY
MXN/JPY
NOK/DKK
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CZK
NZD/DKK
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/MXN
NZD/NOK
NZD/PLN
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/TRY
NZD/USD
NZD/ZAR
PLN/DKK
PLN/HUF
PLN/JPY
PLN/SEK
SEK/DKK
SEK/JPY
SEK/NOK
SGD/HKD
SGD/JPY
SNX/USD
TRY/DKK
TRY/JPY
TRY/ZAR
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HRK
USD/HUF
USD/JPY
USD/LTL
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/AUD
XAG/EUR
XAG/GBP
XAG/USD
XAU/AUD
XAU/EUR
XAU/GBP
XAU/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 730729
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 178/12
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD025
FSCA (جنوب إفريقيا), 51024
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), 176967
Financial Commission, 22.07.2021
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), SIBA/L/20/1133
هيئة السوق المالية (كينيا), 162
هيئة الاوراق المالية, 51905
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البنغالية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الهندية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
البرتغالية
التايلاندية
الأردية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البنغالية
الأسبانية
الفرنسية
الهندية
الأندونيسية
الكورية
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
الأردية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$500
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:200
Raw Spreadفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:200
Proفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:200
Standard Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Zeroفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50