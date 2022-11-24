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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Eurotrader
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Eurotrader. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Eurotrader، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- MAM
شركات
Eurotrade SA (Pty) Ltd, Eurotrade RGB Holdings Ltd
الدول المحظورة
أفغانستان
ألبانيا
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصومال
العراق
الكونغو
الولايات المتحدة
اليابان
اليمن
بلجيكا
تركيا
جامايكا
جمهورية إيران الإسلامية
روسيا الاتحادية
كندا
هايتي
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BAT/USD
BCH/USD
BNB/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
IOT/USD
NEO/USD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/USD
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XLM/USD
XMR/USD
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
FSCA (جنوب إفريقيا), 44351
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 24/11/2022
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB22201125
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
الأسبانية
الإيطالية
الملايو
البرتغالية
الفيتنامية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الدردشة الحية
Teams
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$2,500
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Rawفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2