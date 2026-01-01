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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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الملف التعريفي للوسيط: ETO Markets

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس ETO Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ ETO Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

ETO Markets (eto.group)
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
  • PAMM
  • المدير الشخصي
  • مسابقات التداول
  • LAMM
  • الحسابات المنفصلة
  • VPS
  • برنامج الشراكة
  • الحسابات المدارة
  • MAM
  • تعليم مجاني
  • التداول عبر الهاتف
يزور

شركات
ETO Group Pty Ltd
تأسست في: 2013
على الأنترنت منذ: 2013
تصنيف الوسيط
ETO Markets
لم يتم تقييمه
الدول المحظورة
أفغانستان
أفغانستان
أوكرانيا
أوكرانيا
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
السودان
السودان
الصومال
الصومال
العراق
العراق
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
اليمن
اليمن
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
روسيا الاتحادية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
روسيا البيضاء
فنزويلا
فنزويلا
كوبا
كوبا
لبنان
لبنان
مالي
مالي
ميانمار
ميانمار
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 420224
هيئة الخدمات المالية (سيشل), S062
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), C119023893
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الفرنسية
الأندونيسية
الكورية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الصينية
اللغة الفلبينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الدردشة الحية
الهاتف
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني بعد التداول
100 lots
لقطة شاشة موقع الويب

الوسطاء المماثلون