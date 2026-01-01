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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: ETO Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس ETO Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ ETO Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- LAMM
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
ETO Group Pty Ltd
الدول المحظورة
أفغانستان
أوكرانيا
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصومال
العراق
الولايات المتحدة
اليمن
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
فنزويلا
كوبا
لبنان
مالي
ميانمار
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 420224
هيئة الخدمات المالية (سيشل), S062
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), C119023893
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الفرنسية
الأندونيسية
الكورية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الصينية
اللغة الفلبينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الدردشة الحية
الهاتف
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني بعد التداول
100 lots
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
STPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20