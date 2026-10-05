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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: CapitalCore
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس CapitalCore. وهي ليست الموقع الرسمي لـ CapitalCore، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
- يقبل متداولي الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- VPS
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Capitalcore LLC
خيارات الدفع
PayPal
بطاقات الائتمان/الخصم
Perfect Money
بتكوين
إيثريوم
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Web Trading
Capitalcore WebTrader
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
XRP/USD
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
مجاني
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Goldفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Binary options
Cryptocurrencies
1:5
VIPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Binary options
Cryptocurrencies
1:5
Classicفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Binary options
Cryptocurrencies
1:5