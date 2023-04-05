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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Blueberry
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Blueberry. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Blueberry، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- MAM
شركات
Blueberry Markets Group, Eightcap Pty Ltd
Blueberry Markets (Mauritius) Ltd
Blueberry Markets (V) Ltd
Blueberry Prime Partners Pty Ltd.
الدول المحظورة
السودان
الصومال
العراق
الولايات المتحدة
اليمن
جزر ماريانا الشمالية
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية جنوب السودان
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
غينيا بيساو
فانواتو
لبنان
ليبيا
مالي
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
FasaPay
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dragonpay
USD Coin (USDC)
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 30 أيام)
MetaTrader 5
cTrader
TradingView
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CAD
دولار كندي
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
NZD
دولار نيوزيلندى
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HFF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 391441
هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما, SIA-F220
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB24203929
لجنة الخدمات المالية بفانواتو, 700697
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 20200000451
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
البولندية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$100
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
RAWفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2