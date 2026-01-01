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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Big Boss
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Big Boss. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Big Boss، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
شركات
Prime Point LLC
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
اليابان
جمهورية إيران الإسلامية
ماليزيا
خيارات الدفع
بطاقات الائتمان/الخصم
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
بتكوين
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/JPY
BCH/USD
BTC/JPY
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EOS/JPY
EOS/USD
ETH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NEO/JPY
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/JPY
NZD/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XAG/USD
XAU/USD
XRP/JPY
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (سانت فنسنت وجزر غرينادين), SV&G IBC No:23356 IBC 2016
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
اليابانية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
اليابانية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1111
تَأثِير
Forex
1:1111
Gold & silver
1:555
CFD
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Crypto ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد—
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:25
تَأثِير
Forex
1:25
Cryptocurrencies
1:5