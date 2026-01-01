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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: BBS Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس BBS Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ BBS Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
شركات
BBS Operations Ltd
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
السودان
الولايات المتحدة
جمهورية كوريا
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
ADA/USDT
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BNB/USDT
BTC/USDT
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SGD
DOT/USDT
ETH/USDT
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LINK/USDT
LTC/USDT
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
SOL/USDT
TRX/USDT
TRY/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CLP
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USDT
ZAR/JPY
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفارسية
الإيطالية
البرتغالية
التايلاندية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:10
VIPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:10
Bonusفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:10
Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:50