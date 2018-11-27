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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
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الملف التعريفي للوسيط: Ally Invest

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Ally Invest. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Ally Invest، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

Ally Invest (ally.com)
  • يقبل متداولي الولايات المتحدة
يزور

شركات
Ally Financial Inc.
تأسست في: 2009
على الأنترنت منذ: 2009
تصنيف الوسيط
Ally Invest
لم يتم تقييمه
1 مراجعة مؤهلة
انظر الاستعراضات
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
الشيكات
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/JPY
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XAU/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
)هيئة التجارة في السلع الآجلة) (الهيئة الوطنية للعقود الآجلة(, 0408077
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب

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