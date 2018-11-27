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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Ally Invest
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Ally Invest. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Ally Invest، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
- يقبل متداولي الولايات المتحدة
شركات
Ally Financial Inc.
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
الشيكات
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/JPY
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XAU/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
)هيئة التجارة في السلع الآجلة) (الهيئة الوطنية للعقود الآجلة(, 0408077
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:50
تَأثِير
Forex
1:50
Stocks
1:50
Options
1:50
Futures
1:50